Jovem de 20 anos morre afogado no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK

Ao todo, 12 socorristas se revezaram para reanimar a vítima - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de aproximadamente 20 anos morreu após se afogar no Lago Paranoá, nas proximidades da Ponte JK, na noite desta segunda-feira (12/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu a informação de que o rapaz estava submerso na água. Oito mergulhadores iniciaram as buscas na área indicada por banhistas e localizaram a vítima após cerca de 20 minutos de varredura.

Após retirarem o jovem do lago, os militares iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com o apoio de uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Ao todo, 12 socorristas se revezaram durante aproximadamente 50 minutos na tentativa de reanimar a vítima. Apesar dos esforços, o jovem não resistiu, e o óbito foi constatado ainda no local.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do afogamento.