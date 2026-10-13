"Quem não votou em mim foi por ideologia", afirma Celina Leão

Em reunião com representantes dos setores de varejo e combustíveis, Celina Leão disse que mostrar suas realizações garantiu votos - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB)

Em reunião com representantes dos setores de varejo e combustíveis do Distrito Federal, nesta terça-feira (13/10), a candidata ao GDF Celina Leão (PP) comentou sobre a campanha para o segundo turno. Ela afirmou que não ganhou por detalhe. "As urnas apuraram quase 50% dos votos, faltando apenas 167 votos para ganharmos no primeiro turno. Apesar disso, no número 22, tivemos 26 mil votos, o que mostra a nossa força", pontuou.

A candidata também reforçou a ideia de mostrar suas realizações, o que garantiu a grande porcentagem dos votos. "O outro candidato (Leandro Grass) ganhou apenas na Asa Norte e na Asa Sul, ou seja, quem não votou em mim, votou por ideologia. Aqueles que votaram em mim viram o nosso trabalho nas ruas", disse.

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A governadora e candidata à reeleição também ressaltou que sua campanha é limpa, sem apelações e falsas acusações. "Nós não fizemos campanha falando mal do candidato do PT. Fiz minha campanha falando o que a gente fez", pontuou.

Durante sua fala no evento, Celina afirmou que pediu uma audiência com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) para tratar de supostos ataques que pessoas que votam na direita vêm sofrendo. "Tenho preocupação com as pessoas que estão nas ruas com os nossos adesivos, que estão vestidas de verde e amarelo."

A candidata ainda ressaltou que sua campanha é de "paz e amor" e que a reunião com o presidente do TRE-DF é para alertar as duas coordenações de campanha para garantir a segurança das pessoas. "O direito de votar em quem quiser tem que ser exercido. Sou candidata, mas coloquei cinco mil policiais nas ruas para garantir uma eleição segura", relembrou.