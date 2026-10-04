DF é a primeira unidade da federação a concluir apuração de votos

O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a concluir a apuração de 100% das urnas neste domingo de eleição (4/10). A contagem de votos da última urna foi concluída às 20h01. Com 18,9% de abstenção, a eleição para o governo do DF será decidida em segundo turno, que será disputado entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT).

“Fizemos uma eleição legítima, séria e confiável”, afirmou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ângelo Passarelli. “A vitória aqui é da equipe do TRE-DF e dos que se voluntariaram ou foram convocados para trabalhar nas mesas receptoras e em outros serviços paralelos, mas que todos têm uma finalidade única, a coleta correta dos votos”, acrescentou.

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Teste de integridade

De acordo com o presidente do TRE-DF, o teste de integridade das 20 urnas sorteadas para tal fim no DF aconteceu conforme o esperado. “Tivemos apenas o registro de dois erros de digitação nas urnas que estavam sendo testadas, mas as câmeras comprovaram que foi apenas erro humano”, explicou Passarelli. “Confirmamos mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas e que o resultado que vem é tão certo que seria impossível até uma contagem manual se igualar a isso”, completou.

Troca de urnas

Secretário de tecnologia e comunicação do TRE-DF, Andrey Bernardes informou que, ao todo, 18 urnas precisaram ser trocadas no DF por conta de problemas técnicos neste domingo (4/10). Além destas, cinco urnas foram trocadas no sábado (3/10) pelas mesmas questões. “Também tivemos alguns problemas de eletricidade em algumas seções, mas nossas urnas funcionam com bateria interna por até 10 horas, então não tivemos problemas na votação”, esclareceu Andrey.

