Sabatina do Correio ajuda eleitor a avaliar propostas de Celina e Grass

As sabatinas serão transmitidas ao vivo pela TV Brasília e pelo canal do Correio no YouTube — Celina, a partir das 13h25 às 14h20; Grass, a partir das 14h25 às 15h20 - (crédito: Minervino Júnior/CB e Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O segundo turno das eleições se aproxima, mas, até lá, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) correm contra o tempo para expor propostas e tentar conquistar votos suficientes para serem eleitos. As sabatinas são uma oportunidade para que os eleitores conheçam melhor os candidatos, esclareçam dúvidas e avaliem os programas de governo apresentados durante a campanha.

Nesse contexto, o Correio Braziliense e a TV Brasília realizam, hoje, uma sabatina com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF). Os dois concorrentes ao Palácio do Buriti serão entrevistados separadamente por jornalistas, com 55 minutos reservados para cada participação. As sabatinas serão transmitidas ao vivo pela TV Brasília e pelo canal do Correio no YouTube — Celina, a partir das 13h25 às 14h20; Grass, a partir das 14h25 às 15h20.

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De acordo com o cientista político e professor do Ibmec BH Adriano Cerqueira, as sabatinas eleitorais são importantes para que o eleitor conheça melhor os candidatos e tenha condições de avaliar o preparo para exercer o cargo. Segundo ele, o formato "tem maior importância para ver o preparo técnico, o controle emocional e a capacidade de resposta do candidato". Na avaliação do professor, perguntas objetivas e, quando necessário, mais duras, ajudam a verificar o domínio dos temas abordados.

O cientista político aponta diferenças entre as sabatinas e os debates eleitorais. Enquanto os debates podem ser marcados por provocações entre adversários e estratégias de campanha, as entrevistas individuais permitem concentrar a cobrança nas respostas de cada candidato. "A sabatina faz com que o candidato seja mais controlado, não caia muito em questões eleitorais e seja cobrado a responder por questões que tendem a ser mais técnicas", explica.

Cientista política e professora de direito do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Evelyn Apolinária avalia que o eleitor deve observar se as propostas apresentadas são concretas e viáveis. "O eleitor pode se perguntar se a proposta indica o que será feito, por quem, com que recursos e em que prazo, ou se a proposta fica no nível de intenções genéricas", orienta. Também é importante considerar se a iniciativa está entre as atribuições do cargo disputado e se depende de apoio do Legislativo.

Em um cenário de desinformação e de circulação de vídeos curtos nas redes sociais, Evelyn considera que as sabatinas continuam relevantes por oferecerem espaço para o aprofundamento e a verificação das declarações, mas leva em conta o desafio de chegar ao público-alvo. "A limitação é, novamente, de alcance, pois parte do eleitorado não mais assiste a conteúdos longos, o que reforça a importância de que a imprensa e as instituições de pesquisa traduzam e contextualizem esse material", diz.

Eleitores destacaram a importância do formato de entrevista para o processo eleitoral. Motorista de caminhão, Salatiel da Silva Monteiro, de 51 anos, morador de Santa Maria, afirma que prefere acompanhar sabatinas por considerar que as entrevistas permitem discutir questões mais práticas. "O que eu gostaria de ver é melhorar a saúde e a segurança, e a educação, que são os principais que a gente precisa", afirma.

A estudante Gabriela Penha, 19, moradora de São Sebastião, defende que as entrevistas mantenham o foco nos compromissos apresentados. "É importante focar mais no que os candidatos estão querendo trazer para o mandato, e não em ataques pessoais", ressalta. Entre os temas que considera prioritários para o DF, Gabriela cita saúde e segurança pública, além de políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Aposentado, Andrade Dutra, 73, morador do Guará, reforça que não basta apresentar propostas no papel: é necessário discutir como serão executadas na prática. Ao cobrar mais objetividade dos concorrentes, ele resume a expectativa em relação às entrevistas eleitorais: conhecer os planos de governo para poder decidir o voto de maneira consciente. "Nós queremos saber qual é o plano de governo para que possamos votar de uma forma consciente naquilo que queremos", ressalta.







