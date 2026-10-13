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Grass chama ato de ‘dia histórico’ e destaca juventude nas ruas

Candidato ao GDF participou do "Gostosos pela Democracia", que reuniu milhares de pessoas na Esplanada

Grass participou da manifestação
Grass participou da manifestação "Gostosos pela Democracia", realizada na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Junior Rosa/Divulgação)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) classificou como um “dia histórico” a manifestação “Gostosos pela Democracia”, realizada nesta terça-feira (13/10), na Esplanada dos Ministérios. Durante o evento, o petista destacou a participação de jovens, estudantes e famílias no ato, que teve como pautas a defesa da democracia e dos direitos sociais.

“Muito bonito, muito importante a juventude ir pra rua. Tinham muitas famílias aqui também. Quando a juventude, os estudantes vão pra rua pra defender o Brasil, isso tem que ser reconhecido e valorizado”, afirmou Grass. Para o candidato, a mobilização vai além das campanhas eleitorais e representa a defesa de pautas que afetam a vida da população.

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Grass citou a educação pública de qualidade e o Sistema Único de Saúde (SUS) entre as bandeiras presentes na manifestação. “Não é em torno apenas da campanha do presidente Lula, da minha campanha, é em defesa do Brasil, dos direitos, da educação pública de qualidade, do SUS”, declarou. Ele também ressaltou a presença de diferentes manifestações em defesa de causas sociais.

Ao comentar a receptividade à própria campanha, o petista afirmou que a mobilização das pessoas está ligada a valores coletivos, e não a benefícios individuais. “As pessoas não vão porque se beneficiam individualmente. Elas vão porque entendem que é importante pra todos”, disse. Grass acrescentou que a participação envolve tanto a razão quanto a emoção, além da identificação com ideias e princípios compartilhados pela sociedade.

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O candidato também avaliou que o movimento representa uma mobilização de sonhos e ideais. “Acho que é um dia histórico e pra marcar essa campanha que está crescendo, que está tomando todo o país e está tomando o DF também”, afirmou.

O ato “Gostosos pela Democracia” foi convocado nas redes sociais com uma abordagem bem-humorada e teve como referência uma manifestação realizada anteriormente na Avenida Paulista, em São Paulo. A divulgação convidava pessoas contrárias ao bolsonarismo e a tentativas de retrocesso democrático a participar do encontro na capital federal.

A concentração ocorreu no Museu Nacional da República, com milhares de pessoas reunidas na Esplanada dos Ministérios. A mobilização também provocou congestionamentos na região da Rodoviária do Plano Piloto e nas vias S1 e N1 do Eixo Monumental.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 13/10/2026 21:04
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