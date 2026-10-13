Grass chama ato de ‘dia histórico’ e destaca juventude nas ruas

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) classificou como um “dia histórico” a manifestação “Gostosos pela Democracia”, realizada nesta terça-feira (13/10), na Esplanada dos Ministérios. Durante o evento, o petista destacou a participação de jovens, estudantes e famílias no ato, que teve como pautas a defesa da democracia e dos direitos sociais.



“Muito bonito, muito importante a juventude ir pra rua. Tinham muitas famílias aqui também. Quando a juventude, os estudantes vão pra rua pra defender o Brasil, isso tem que ser reconhecido e valorizado”, afirmou Grass. Para o candidato, a mobilização vai além das campanhas eleitorais e representa a defesa de pautas que afetam a vida da população.

Grass citou a educação pública de qualidade e o Sistema Único de Saúde (SUS) entre as bandeiras presentes na manifestação. “Não é em torno apenas da campanha do presidente Lula, da minha campanha, é em defesa do Brasil, dos direitos, da educação pública de qualidade, do SUS”, declarou. Ele também ressaltou a presença de diferentes manifestações em defesa de causas sociais.



Ao comentar a receptividade à própria campanha, o petista afirmou que a mobilização das pessoas está ligada a valores coletivos, e não a benefícios individuais. “As pessoas não vão porque se beneficiam individualmente. Elas vão porque entendem que é importante pra todos”, disse. Grass acrescentou que a participação envolve tanto a razão quanto a emoção, além da identificação com ideias e princípios compartilhados pela sociedade.

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O candidato também avaliou que o movimento representa uma mobilização de sonhos e ideais. “Acho que é um dia histórico e pra marcar essa campanha que está crescendo, que está tomando todo o país e está tomando o DF também”, afirmou.



O ato “Gostosos pela Democracia” foi convocado nas redes sociais com uma abordagem bem-humorada e teve como referência uma manifestação realizada anteriormente na Avenida Paulista, em São Paulo. A divulgação convidava pessoas contrárias ao bolsonarismo e a tentativas de retrocesso democrático a participar do encontro na capital federal.

A concentração ocorreu no Museu Nacional da República, com milhares de pessoas reunidas na Esplanada dos Ministérios. A mobilização também provocou congestionamentos na região da Rodoviária do Plano Piloto e nas vias S1 e N1 do Eixo Monumental.