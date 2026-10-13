Manifestação mobiliza apoiadores de Lula em Brasília

Manifestantes mobilizaram uma manifestação, nesta terça-feira (13/10), em apoio ao candidato à reeleição à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Esplanada dos Ministérios. Estudantes e parlamentares do DF marcaram presença no ato.

Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), disse que manifestações como esta são importantes. “Esse ato de hoje se soma à mobilização dos movimentos estudantis após o primeiro turno das eleições. Não se trata de uma eleição, mas de um momento decisivo para o nosso país”, afirmou. Bianca completa dizendo que manifestações com esta mostram a potência dos estudantes.

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O deputado distrital reeleito Max Maciel (PSol) também marcou presença na manifestação. ”A lindeza deste ato mostra que ninguém vai deixar batido, ou querer voltar atrás em quatro anos de sofrimento, de dor, da fila do osso, de um ataque misógino as mulheres”, disse. O parlamentar ainda afirmou que está trabalhando para eleger o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT). “Estamos conscientizando cada um e cada uma a votar no Leandro Grass para governador."