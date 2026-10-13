Celina promete mudar compra de pães da rede pública para fortalecer panificadoras

A candidata Celina Leão durante agenda no ginásio do Clube da Associação Portuguesa, em Taguatinga, na noite desta terça-feira (13/10) - (crédito: Divulgação)

A candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), pretende transferir para panificadoras locais a compra de pães destinados à rede pública. A proposta foi apresentada durante agenda no ginásio do Clube da Associação Portuguesa, em Taguatinga, na noite desta terça-feira (13/10).

Segundo Celina, o governo gasta quase R$ 90 milhões por ano na compra desse tipo de insumo para a rede pública. A intenção, afirmou, é direcionar os recursos às panificadoras do Distrito Federal, com o objetivo de estimular a geração de empregos e renda na economia local.

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“Esse dinheiro investido no DF gera emprego, renda e volta para a nossa cadeia econômica”, declarou a candidata. Ela disse que pretende tirar o projeto do papel rapidamente, mas ponderou que a mudança depende da preparação da rede para absorver o novo modelo de fornecimento. “Não podemos fazer a transição sem a rede estar preparada”, afirmou.

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Durante o encontro, Celina também mencionou a intenção de fornecer carteirinhas para motoboys e disse que o governo começou a trabalhar em uma proposta para reduzir o IPVA de quem utiliza motocicleta como instrumento de trabalho. A candidata afirmou que a iniciativa busca reconhecer a importância dos profissionais para a economia.