"Nossa surra será de votos", diz Celina Leão em igreja no Riacho Fundo

Celina atribuiu a realização do segundo turno a erros das pesquisas eleitorais e afirmou que o grupo precisa intensificar o trabalho para fixar o número de sua candidatura entre os eleitores. - (crédito: Darcianne Diogo)

Candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP) pediu votos e criticou o PT durante agenda na Igreja Batista Mais Vida, no Riacho Fundo, na noite desta terça-feira (13/10). A governadora também orientou apoiadores a reforçar o número 11, de sua candidatura, e a evitar ataques aos adversários.

“Vamos combater a mentira com a verdade”, afirmou Celina. Segundo ela, a campanha enfrenta episódios de retirada de material de divulgação e provocações de adversários. A candidata disse que seus apoiadores não devem reagir com hostilidade. “Nossa surra vai ser surra de voto nas urnas”, declarou.

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Celina atribuiu a realização do segundo turno a erros das pesquisas eleitorais e afirmou que o grupo precisa intensificar o trabalho para fixar o número de sua candidatura entre os eleitores. Ela também fez críticas a uma eventual volta do PT ao comando do DF.

Ao defender a gestão, a governadora citou ações na área social e afirmou que o governo atual representa uma alternativa à administração petista. No Riacho Fundo, mencionou a necessidade de melhorar o atendimento na UPA e ampliar a oferta de médicos, além de defender a implantação de um restaurante comunitário na região.



A candidata também pediu que os apoiadores evitem entrar em confrontos com a oposição e manifestou preocupação com a escalada da violência durante a disputa eleitoral.