InícioCidades DF
CB.Poder

"Confio em viradas no DF e no Brasil", afirma Gabriel Magno

Reeleito com 42 mil votos, pestista afirma que prioridades do segundo mandato serão definidas após o segundo turno das eleições

Gabriel Magno (PT) no CB.Poder Especial Eleições - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)
Gabriel Magno (PT) no CB.Poder Especial Eleições - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

Deputado distrital reeleito para o segundo mandato com cerca de 42 mil votos, Gabriel Magno (PT) afirmou que a prioridade, neste momento, é a campanha para o segundo turno das Eleições 2026. O parlamentar participou, nessa terça-feira (13/10), do programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Em entrevista às jornalistas Ana Maria Campos e Sibele Negromonte, ele comentou a disputa eleitoral no DF, criticou a gestão do governo local e cobrou explicações sobre a crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Quais serão as prioridades neste novo mandato?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Temos 12 dias para o segundo turno das Eleições 2026 e nossa prioridade hoje tem sido essa. Desde 4 de outubro, não paramos ainda, porque continuamos na campanha. Afinal, é muito importante o que vai sair das urnas em 25 de outubro. Será um Brasil completamente diferente com o Lula ou com o Bolsonaro, e o próprio Distrito Federal com a Celina ou com o Leandro. Estou muito confiante de que é possível virar, porque estamos vendo também algo que eu nunca tinha visto, que é o potencial de mobilização espontânea nessas últimas semanas. Comemoramos o resultado, porque tivemos o segundo maior crescimento da Câmara Legislativa de votos. Eu saí de 18 mil para 42 mil. Creio que isso é um reconhecimento da cidade do mandato que fizemos de enfrentamento. Fizemos um mandato coerente e que não mudou de lado. Não topamos o jogo da conciliação e não abrimos mão de posição em troca de cargo no governo, de liberação ou de emenda parlamentar.

A atenção para a disputa presidencial pode atrapalhar a campanha local?

Na verdade, elas são conectadas. Há um tema que paira na eleição, que é fundamental nesse processo da disputa do Estado brasileiro que é o Banco Master do Daniel Vorcaro. E o DF está no meio desse processo. O banco não foi enganado, porque a Celina passou muito tempo dizendo que isso aconteceu, mas foi vítima de uma gestão criminosa que tem o ex-presidente preso e que pelos relatos das investigações da Polícia Federal, o Ibaneis também foi parte do processo. Esse debate é muito importante para a eleição aqui no DF, porque a crise do Banco Master é responsável pela crise que nós estamos vivendo na cidade. A população está sofrendo muito com o caos que virou a saúde pública e a educação. 

Qual será o futuro do BRB na CLDF?

Apresentei uma proposta para revogar o projeto da Celina, que é do empréstimo de R$ 6,5 bilhões, que condena a cidade. Primeiro que não salva o banco, porque pelo relatório da Polícia Federal, o rombo é de mais de R$ 20 bilhões. Essa medida condena a cidade a 15 anos sem reajuste salarial para professor, enfermeiro, assistente social, sem concurso público, sem investimentos sociais e sem capacidade de o DF ampliar investimentos, ou seja, atender às demandas da população. Essa solução que a Celina está apresentando não salva o BRB, mas condena a cidade e protege aqueles que roubaram.

Como você avalia a migração das eleições e campanhas para as redes sociais?

Precisamos fazer um debate profundo sobre democratização e acesso à transparência. As redes sociais são o monopólio de grandes empresas. Temos a constatação de como as redes sociais foram utilizadas para operacionalizar e interferir em resultados eleitorais em vários países do mundo, não só no Brasil. Essa semana mesmo, a Meta reconhece que teve o problema no algoritmo, na contagem de visualizações e de entrega dos vídeos da campanha do presidente Lula. Não é possível e não é tolerável que poucas pessoas que detêm tanto poder tenham essa capacidade de influenciar a soberania de um país no resultado de uma eleição. Onde há liberdade? É liberdade de quem tem muito dinheiro, liberdade dos trilionários que controlam o que cada um vai assistir na sua rede social.

Por que os partidos de esquerda perderam espaço nos últimos anos?

Há crescimento da extrema-direita no mundo todo, e não podemos ser negacionistas. Parte também não só por conta das redes, mas porque a esquerda também tem problemas. Sou um dos maiores defensores dos governos do PT que fizeram profundas transformações nesse país, mas não conseguiram também resolver o conjunto de demandas. O PT aumentou de tamanho. Houve um crescimento muito grande da extrema-direita, mas o PT também cresceu nas eleições.

Qual sua avaliação sobre a medida das bets do presidente Lula?

A eleição é para o movimento social uma oportunidade de avançar na pauta. Nas eleições, qualquer governo de esquerda ou de direita fica mais suscetível à pressão popular. Isso faz parte da democracia. Isso não é ilegal, não é imoral e faz parte de uma agenda de lutas da sociedade brasileira. A esquerda tem caminhos importantes para voltar a se conectar com as agendas do dia a dia do povo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/10/2026 05:10
x