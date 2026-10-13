Gabriel Magno comenta eleições no DF e cobra explicações sobre crise do BRB

O deputado distrital Gabriel Magno (PT), reeleito para o segundo mandato com cerca de 42 mil votos, afirmou que a prioridade, no momento, é a campanha para o segundo turno das Eleições 2026. O parlamentar participou do programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — nesta terça-feira (13/10). Em entrevista às jornalistas Ana Maria Campos e Sibele Negromonte, ele comentou a disputa eleitoral no DF, criticou a gestão do governo local e cobrou explicações sobre a crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

Ao falar sobre as prioridades para o novo mandato, Magno afirmou que as discussões sobre a atuação na Câmara Legislativa (CLDF) ficarão para depois da votação de 25 de outubro. Segundo o deputado, o resultado terá consequências para o país e para o DF. "Será um Brasil completamente diferente com o Lula ou com o Flávio Bolsonaro, e o próprio Distrito Federal com a Celina ou com o Leandro”, declarou.

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Para a disputa, o deputado enfatizou estar confiante na possibilidade de uma virada eleitoral. “Estou muito confiante que é possível virar, porque estamos vendo também algo que eu nunca tinha visto, que é o potencial de mobilização espontânea nessas últimas semanas. É uma reação popular da população brasileira para uma virada que seria histórica”, disse.

Ao comentar o resultado das eleições para distrital, Magno atribuiu o crescimento de seus eleitores ao reconhecimento do trabalho realizado e atuação de oposição ao governo local durante o primeiro mandato. “Comemoramos o resultado porque tivemos o segundo maior crescimento da Câmara Legislativa de votos. Eu saí de 18 mil para 42 mil. Creio que isso é um reconhecimento da cidade do mandato que fizemos de enfrentamento”, afirmou.

Ele defendeu, também, a atuação política adotada ao longo do mandato e disse que não abriu mão de posições em troca de benefícios políticos. “Fizemos um mandato coerente e que não mudou de lado. Não topamos o jogo da conciliação e não abrimos mão de posição em troca de cargo no governo, de liberação ou de emenda parlamentar”, declarou.

Com a possibilidade de haver uma atenção concentrada por parte da população na disputa presidencial e prejudicar a campanha no DF, o parlamentar argumentou que os cenários nacional e local estão diretamente ligados. "Há um tema que paira na eleição, que é fundamental nesse processo da disputa do Estado brasileiro que é o banco master do Daniel Vorcaro, e o DF está no meio desse processo", pontuou.



O deputado cobrou explicações sobre o destino dos recursos envolvidos na crise financeira do banco público. “A Celina tem se escondido de uma pergunta que a população de Brasília tem o direito de saber: onde foi parar o dinheiro roubado do BRB?”, questionou. Para Magno, a crise está relacionada à condução da instituição e precisa ser debatida durante a campanha eleitoral.

Confira a entrevista completa: