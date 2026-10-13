Abelhas atacam frentista em posto de gasolina na Asa Norte

Enxame está situado em árvore próxima ao posto de gasolina - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um frentista foi atacado por abelhas em um posto de gasolina na 208, da Asa Norte, próximo ao bloco A, nesta terça-feira (13/10). A vítima estava lavando um carro e conseguiu se defender do ataque jogando um jato de água nos insetos.

O enxame está em uma árvore no local. Os pedestres que circulam pela região foram instruídos a não chegarem perto da planta. O frentista não precisou ser levado ao hospital.

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