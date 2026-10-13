Abelhas atacam frentista em posto de gasolina na Asa Norte

Um frentista foi atacado por abelhas em um posto de gasolina na 208, da Asa Norte, próximo ao bloco A, nesta terça-feira (13/10). A vítima estava lavando um carro e conseguiu se defender do ataque jogando um jato de água nos insetos.
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O enxame está em uma árvore no local. Os pedestres que circulam pela região foram instruídos a não chegarem perto da planta. O frentista não precisou ser levado ao hospital.
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Por Beatriz Ocké
postado em 13/10/2026 15:23