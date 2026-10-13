Bombeiros veem risco de desabamento de galpão atingido por incêndio

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal segue monitorando a situação do galpão de alimentos no Setor de Indústrias de Ceilândia que foi atingido por um incêndio na noite de domingo (11/10). De acordo com a corporação, o edifício tem risco de desabamento.

Leia também: Celina diz que avalia participação em debates no segundo turno

O CBMDF informou, por nota, que a situação do local é estável e está sob controle. Devido à quantidade de material combustível e o risco de colapso da estrutura, porém, o ambiente segue com necessidade de monitoramento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Celina anuncia obras de esgotamento sanitário na Vila Cauhy

Em sistema de revezamento entre os Grupamentos da corporação, duas equipes permanecem no local com o objetivo de eliminar focos de incêndio remanescentes. O CBMDF ficará no galpão até que o ambiente esteja definitivamente seguro, quando o proprietário do edifício poderá iniciar os trabalhos de remoção do material e a demolição das partes atingidas.