InícioCidades DF
Eleições 2026

Ato pró-Lula trava trânsito na região central do DF

Manifestação reuniu milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, com concentração no Museu Nacional da República

Com o congestionamento, uma fila de carros e ônibus se formou na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)
Com o congestionamento, uma fila de carros e ônibus se formou na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

O trânsito ficou travado na altura da Rodoviária do Plano Piloto e nas vias S1 e N1 do Eixo Monumental, durante o ato “Gostosos pela Democracia”, realizado nesta terça-feira (13/10). A manifestação reuniu milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, nas proximidades do Museu Nacional da República, em mobilização contra o bolsonarismo e em defesa da democracia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A convocação para o protesto ganhou as redes sociais com uma abordagem bem-humorada. Sob o lema “Gostosos pela Democracia”, os organizadores chamaram os brasilienses a participar do ato, em referência a uma mobilização realizada anteriormente na Avenida Paulista, em São Paulo. “A democracia precisa de todo mundo. Inclusive dos bonitos”, dizia o texto de divulgação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A publicação convocou pessoas contrárias ao bolsonarismo e a eventuais retrocessos democráticos a comparecerem ao Museu Nacional da República. A concentração teve início às 16h, com início do ato às 18h. A mensagem também trazia o slogan “Bolsonaro nunca mais” e incentivava o compartilhamento do convite nas redes sociais. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 13/10/2026 20:58
x