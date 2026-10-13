Ato pró-Lula trava trânsito na região central do DF

Com o congestionamento, uma fila de carros e ônibus se formou na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

O trânsito ficou travado na altura da Rodoviária do Plano Piloto e nas vias S1 e N1 do Eixo Monumental, durante o ato “Gostosos pela Democracia”, realizado nesta terça-feira (13/10). A manifestação reuniu milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, nas proximidades do Museu Nacional da República, em mobilização contra o bolsonarismo e em defesa da democracia.

A convocação para o protesto ganhou as redes sociais com uma abordagem bem-humorada. Sob o lema “Gostosos pela Democracia”, os organizadores chamaram os brasilienses a participar do ato, em referência a uma mobilização realizada anteriormente na Avenida Paulista, em São Paulo. “A democracia precisa de todo mundo. Inclusive dos bonitos”, dizia o texto de divulgação.

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A publicação convocou pessoas contrárias ao bolsonarismo e a eventuais retrocessos democráticos a comparecerem ao Museu Nacional da República. A concentração teve início às 16h, com início do ato às 18h. A mensagem também trazia o slogan “Bolsonaro nunca mais” e incentivava o compartilhamento do convite nas redes sociais.