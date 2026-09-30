Memórias do Teatro Nacional abrem série sobre a cultura de Brasília

Série no YouTube quer mostrar as pessoas por trás das instituções da cultura na cidade - (crédito: Tony Oliveira Agência Brasilia)

O Teatro Nacional Cláudio Santoro, após mais de uma década fechado, é o tema do primeiro episódio da série documental Brasília é Cultura, lançada no YouTube. A produção revisita a trajetória do espaço, os desafios de sua recuperação e as histórias de quem ajudou a manter sua memória.

Com realização do Instituto CEDHUC e produção da Juno e Nove Zero Um, a série terá cinco episódios sobre espaços culturais do Distrito Federal. A proposta é mostrar as pessoas que ocupam, preservam e transformam esses locais, destacando a importância deles para a identidade de Brasília.

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O episódio de estreia foca no fechamento do teatro em 2013 e no processo de recuperação que resultou na reabertura da Sala Martins Pena em dezembro de 2024. A narrativa busca responder o que é necessário para devolver um teatro à cidade, com depoimentos de gestores, servidores, músicos e bailarinos.

Brasília para além dos monumentos

A série propõe um novo olhar sobre lugares conhecidos da capital, mostrando que eles ganham significado por meio das pessoas que os frequentam. Após o Teatro Nacional, o documentário aborda o Cine Brasília, inaugurado em 1960 e palco histórico do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

O terceiro episódio explora o Centro de Dança, um espaço de formação que reúne diversas linguagens, do balé às danças urbanas. O filme também recorda o fechamento do local em 2014, a mobilização da comunidade e sua reabertura quatro anos depois.

Na sequência, a série segue para o Complexo Cultural de Planaltina para discutir a descentralização da cultura no DF. Artistas e professores locais mostram como o espaço fortalece a produção cultural da região e oferece acesso a atividades gratuitas para os moradores.

O último episódio será sobre o Museu Nacional da República. A produção investiga o que acontece dentro do edifício, acompanhando exposições, atividades educativas e os bastidores para revelar a vida que existe para além de sua arquitetura monumental.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.