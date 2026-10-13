Ato pró-Lula termina sem ocorrências, diz Polícia Militar



O ato “Gostosos pela Democracia”, realizado nesta terça-feira (13/10), na Esplanada dos Ministérios, terminou de forma pacífica e sem ocorrências, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A manifestação reuniu milhares de pessoas nas proximidades do Museu Nacional da República.

A mobilização foi convocada nas redes sociais com uma abordagem bem-humorada e teve como pauta a defesa da democracia e a oposição ao bolsonarismo. A iniciativa usou como referência um ato realizado anteriormente na Avenida Paulista, em São Paulo, e convidou os brasilienses a participarem do encontro na capital federal.

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A divulgação do evento trazia o lema “Gostosos pela Democracia” e uma mensagem que convocava pessoas contrárias ao bolsonarismo e a eventuais retrocessos democráticos. A concentração estava prevista para as 16h, com início do ato às 18h, no Museu Nacional da República.

Apesar da grande quantidade de participantes, a manifestação transcorreu sem registro de ocorrências policiais, conforme a PMDF. O ato também contou com a presença de jovens, estudantes e famílias, além de manifestações em defesa de direitos sociais, da educação pública e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de pacífica, a movimentação de pessoas na região central da capital impactou o trânsito. O fluxo de veículos ficou congestionado na altura da Rodoviária do Plano Piloto e nas vias S1 e N1 do Eixo Monumental, nas proximidades da Esplanada dos Ministérios.