Leandro Grass promete investimentos na saúde e em projetos sociais no Varjão

Durante agenda de campanha no Varjão, na tarde desta terça-feira (13/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT), prometeu ampliar o atendimento da rede pública de saúde e melhorar setores como transporte e o comércio da região.
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Grass afirmou que a região é vítima de um "desgoverno" não possuindo atendimento hospitalar adequado. "A população aqui está sofrendo com a ausência dos profissionais na Unidade Básica de Saúde", disse.
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Outro ponto abordado por Grass durante sua passagem na cidade foi o custo dos aluguéis que, segundo o candidato, é alto. "Vamos implementar o aluguel social nessa região. O custo de vida é muito alto no Varjão, falta moradia, falta condições para essas pessoas", pontuou. Aliado a isso, o candidato também ressaltou a importância de transformar a cidade em um lugar acessível. "A ideia é transformar Brasília em uma cidade barata, com aluguéis baixos, alimentação mais barata e habitação social", acrescentou o candidato.
Grass também destacou que, em um eventual governo, irá dar apoio a projetos sociais que acontecem na região. "O Varjão tem diversos projetos de entidades como igrejas e outras instituições que prestam serviço para crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Vamos fortalecer esse pessoal e investir no terceiro setor", destacou.
De cima do carro de som, Grass também prometeu ampliar e melhorar a cooperativa de catadores que opera na região. "Vamos fazer um programa intensivo para as cooperativas. Aumentando o rendimento, vocês vão conseguir ampliar a renda", disse. Entre as propostas do candidato estão a aquisição de novos equipamentos como esteiras e caminhões, além da ampliação do terreno e da operação da cooperativa. "Vamos fazer Brasília uma grande referência da reciclagem. Ela vai ser a capital da reciclagem", frisou Leandro Grass.
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