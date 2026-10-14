Halloween em Taguatinga tem caça aos doces e bailinho gratuito

O público do shopping interage e fotografa os personagens fantasiados do Laboratório do Terror, atração do Halloween do shopping - (crédito: Divulgação)

O Taguatinga Shopping (TGS) promove uma comemoração de Halloween voltada para as famílias do Distrito Federal no domingo (18/10), das 14h às 18h. A Praça Central do shopping recebe o Laboratório do Terror, ambiente inspirado na história de Frankenstein. A atração tem entrada gratuita e dispensa inscrição prévia.

A programação reúne bailinho com DJ, desfile de fantasias, pintura de rosto, caça aos doces e apresentações. O enredo do evento aborda um Cientista Maluco que perde o controle de seu laboratório secreto. Quatro criaturas fogem do local: Frankenstein, Múmia, Lobisomem e Vampira realizam encontros e travessuras pelos corredores.

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Caça aos doces e interações

As crianças que participam da caça aos doces recebem o Passaporte do Mistério. Essa cartela reúne figurinhas dos personagens resgatadas nas lojas participantes. Após completar o percurso, o público mirim retorna ao Laboratório do Terror para trocar o material preenchido por uma sacolinha de doces.

A celebração de Halloween do TGS traz personagens como vampiros, monstros e outras criaturas para interagir com o público presenteDivulgação

O Palhágico ChouChou interpreta o Cientista Maluco em uma apresentação especial. O evento também reserva momentos para interação e fotografias com os monstros.

“O intuito do Halloween do TGS deste ano é proporcionar uma experiência em que as crianças possam entrar na história, interagir, brincar com os personagens e curtir com a gente. O Laboratório do Terror foi pensado para envolver o público desde a chegada à Praça Central até a caça aos doces pelas lojas, criando diferentes momentos de interação ao longo da tarde”, afirma Mayce Tranquillini, gerente de Marketing do TGS.

Cenografia sustentável e projeto social

A cenografia do espaço conta com materiais reciclados e reutilizados por meio de parceria com a cooperativa Recicle a Vida, responsável pelos resíduos gerados pelo shopping.

O TGS Solidário viabilizou a capacitação de mulheres da Associação Despertar Sabedoria, do Sol Nascente, e da ONG Corrente do Bem. O treinamento foi conduzido pelo Grupo Ciranda, empresa brasiliense especializada em cenografia. Essas profissionais integram a equipe de montagem da estrutura.

Programação

14h às 15h: bailinho com DJ

15h às 16h: desfile de fantasias e Meet & Greet com os monstros

16h às 16h40: apresentação do Cientista Maluco, com Palhágico ChouChou

16h40 às 17h30: apresentação especial dos monstros do Laboratório do Terror

17h30 às 18h: fotos com os personagens

18h: encerramento

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.