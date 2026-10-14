Vice de Leandro Grass, Dora Gomes destaca preparo do candidato para sabatina

Candidata a vice- governadora Dora Gomes (PV) destacou a atuação e o preparo de Leandro Grass (PT) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Antes da sabatina com o candidato do PT, Leandro Grass, a candidata a vice-governadora, Dora Gomes (PV), destacou a atuação e o preparo de seu parceiro de chapa para a entrevista. "O Leandro é uma pessoa muito preparada e capacitada. As expectativas são as melhores", destaca Dora, na sede do Correio Braziliense.

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Com o segundo turno se aproximando e as agendas se intensificando nas ruas, Dora também destacou a recepção do público. "As pessoas conseguem comparar melhor as propostas dos dois candidatos, quando havia muitos, era mais difícil. Mas agora ficou mais fácil", disse.

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A candidata a vice-governadora definiu a recepção como uma "grata surpresa". Segundo Dora, as pessoas chegam com mais certeza no candidato. "Elas estão com um olhar diferente, as pessoas estão mais confiantes. Acompanhe a sabatina com Leandro Grass, a partir das 14h25, no canal oficial do YouTube do Correio.

Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas no dia 4 de outubro ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, que acontece dia 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.