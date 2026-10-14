Feira de Empregabilidade oferece 700 vagas de emprego

Para quem está em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, o centro de ensino Grau Técnico do Gama promove a Feira de Empregabilidade, em que ofertará cerca de 700 vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz. O evento acontece no dia 21 de outubro, das 10h às 15h, e reunirá empresas de diferentes segmentos.
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A iniciativa é gratuita e aberta ao público. No evento, as empresas realizarão o recrutamento e entrevistas no próprio local. Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para estágio nível médio, técnico e superior, auxiliar de produção, operador de caixa, serviços gerais, atendente de balcão, vendedora, cuidador de idosos e outras funções.
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A programação também foi pensada para oferecer suporte aos participantes durante a busca de emprego. Além das entrevistas e do recebimento de currículos, serão disponibilizados a aferição de pressão e glicemia, oficina de elaboração de currículos, palestra sobre empregabilidade, assistência jurídica e credenciamento ao Serviço Social ao Comércio (Sesc).
Ainda no evento, a iniciativa também promoverá a Feira do Empreendedorismo, que reúne produtos desenvolvidos pelos estudantes da instituição.
A participação da Feira não exige inscrição prévia. No entanto, caso queira participar dos processos seletivos e entrevista, basta levar um currículo atualizado e documento com foto.
Serviço
Feira de Empregabilidade Grau Técnico Gama
Quando: 21 de outubro de 2026
Horário: das 10h às 15h
Onde: Grau Técnico Gama – Lado Leste, Área Especial 23, Setor Central – Gama
Entrada: gratuita
Para participar: não é necessário realizar inscrição prévia. Leve currículo atualizado e documento com foto.
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