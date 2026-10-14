Celina Leão defende redução da maioridade penal para 16 anos

A governadora do Distrito Federal e candidata Celina Leão (PP) defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos, durante sabatina realizada no Correio Braziliense, com apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), na tarde desta quarta-feira (14/10).

“A redução da maioridade penal é importante. Há um sequestro das crianças para o crime organizado. Eu acredito na redução da maioridade penal para 16 anos”, reforçou. “Não tem nada mais importante do que definir o seu futuro. Se você pode definir o futuro com esta idade, também pode ser responsabilizado pelos crimes que comete”, completou.

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No âmbito da segurança pública, Celina também propôs uma reformulação das audiências de custódia. “O sentimento sobre isso é que a polícia prende e o Judiciário solta. Isso tem que mudar. É preciso um sistema com mais justiça. Virou um instrumento de impunidade, principalmente em crimes contra as mulheres. Precisamos repensar esse instrumento, isso tem que ser discutido na Câmara Federal”, disse.

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Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas no dia 4 de outubro, ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, que acontece dia 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.