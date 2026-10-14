Setor de serviços no DF volta a crescer e atinge maior alta do Brasil

O setor de serviços registrou crescimento de 3,7% no DF em agosto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O volume de serviços no Distrito Federal variou 3,7% em agosto de 2026 frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. O resultado marca o retorno do crescimento na capital federal após quatro quedas consecutivas. O desempenho superou a média nacional, que registrou variação de -0,1% no mesmo período.

Com essa alta, o setor no Distrito Federal opera 17,9% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. O patamar permanece 4,8% abaixo do auge da série histórica, ocorrido em março de 2026.

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Na série sem ajuste sazonal, perante agosto de 2025, o volume subiu 9,0%, mantendo ritmo positivo desde agosto de 2025. O índice acumulado no ano alcançou 9,1%, e o acumulado dos últimos 12 meses atingiu 9,0%, garantindo as maiores marcas de avanço do país em ambos os recortes. Os números integram a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira (14/10) pelo IBGE.

Receita nominal e setor turístico

A receita nominal do setor no DF avançou 2,5% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. No confronto com agosto de 2025, sem o ajuste sazonal, o salto na receita atingiu 13,9%.

O volume de atividades turísticas recuou 0,2% em agosto no comparativo com o mês anterior. Na comparação direta com o mesmo mês do ano anterior, sem ajuste sazonal, o turismo local registrou queda de 7,3%.

Desempenho por atividades

Três dos cinco grupos de atividades pesquisados pelo IBGE cresceram em agosto de 2026 na comparação com agosto de 2025:

Serviços de informação e comunicação: alta de 20,4%, em crescimento contínuo desde agosto de 2025;

Serviços profissionais, administrativos e complementares: avanço de 11,7%, revertendo a queda do mês anterior;

Outros serviços: expansão de 10,3%, subindo pelo terceiro mês seguido.

Em contrapartida, dois segmentos apresentaram taxas negativas no confronto interanual:

Serviços prestados às famílias: recuo de 6,4%, acumulando o quarto mês sucessivo de perdas;

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: retração de 5,9%, voltando a cair após duas altas seguidas.

Critérios do levantamento

A PMS produz indicadores para monitorar o comportamento conjuntural do setor no Brasil. A pesquisa apura a receita bruta em empresas formalmente constituídas com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal seja um serviço não financeiro, sem incluir saúde e educação.

O levantamento apresenta dados para o país e todas as unidades da Federação, disponíveis para consulta no Sidra. A divulgação referente a setembro de 2026 ocorrerá em 11 de novembro de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.