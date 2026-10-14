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ELEIÇÕES 2026

Celina anuncia concurso da educação com 10 mil vagas

Em sabatina ao Jornal de Brasília, governadora afirma que certame busca substituir professores temporários por efetivos

Governadora afirma que certame busca substituir professores temporários por efetivos  - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)
Governadora afirma que certame busca substituir professores temporários por efetivos  - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou que a banca organizadora do concurso público da educação, com 10 mil vagas, será apresentada nesta quinta-feira (15/10). Em sabatina ao Jornal de Brasília, nesta quarta-feira (14/10), ela destacou que o certame tem como objetivo ampliar o número de professores efetivos na rede pública de ensino.

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“É o maior concurso da história da educação”, afirmou a governadora. “Fazer esse concurso é garantir uma educação permanente para a nossa rede pública de ensino. É o maior presente de Dia dos Professores que podemos dar”, completou.

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Celina também comentou o cronograma de nomeações de servidores públicos. De acordo com a governadora, os procedimentos seguem o planejamento de cada carreira, mas algumas convocações previstas foram adiadas em razão do período eleitoral. “Passando esse período, precisamos fazer nomeações em várias áreas, principalmente, na saúde e segurança pública”, disse.

A governadora não detalhou o cronograma de publicação do edital do concurso da educação nem a distribuição das 10 mil vagas.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 14/10/2026 11:36
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