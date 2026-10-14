Celina anuncia concurso da educação com 10 mil vagas

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou que a banca organizadora do concurso público da educação, com 10 mil vagas, será apresentada nesta quinta-feira (15/10). Em sabatina ao Jornal de Brasília, nesta quarta-feira (14/10), ela destacou que o certame tem como objetivo ampliar o número de professores efetivos na rede pública de ensino.

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“É o maior concurso da história da educação”, afirmou a governadora. “Fazer esse concurso é garantir uma educação permanente para a nossa rede pública de ensino. É o maior presente de Dia dos Professores que podemos dar”, completou.

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Celina também comentou o cronograma de nomeações de servidores públicos. De acordo com a governadora, os procedimentos seguem o planejamento de cada carreira, mas algumas convocações previstas foram adiadas em razão do período eleitoral. “Passando esse período, precisamos fazer nomeações em várias áreas, principalmente, na saúde e segurança pública”, disse.

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A governadora não detalhou o cronograma de publicação do edital do concurso da educação nem a distribuição das 10 mil vagas.