Grass rebate críticas ao PT e defende Fundo Constitucional do DF

Petista afirmou que escolherá secretários após a eleição e cobrou confronto direto de propostas com a adversária - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) rebateu críticas relacionadas à atuação do partido em discussões sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, com o apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Questionado sobre a possibilidade de mudanças nas regras de correção dos recursos, independentemente de quem vencer a eleição presidencial, o petista defendeu que o debate considere também a capacidade de gestão do governo federal.

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“Os governos do PT nunca buscaram destruir o povo”, afirmou Grass. O candidato mencionou discussões realizadas no Congresso Nacional sobre a correção do fundo e citou a participação de parlamentares em propostas de alteração das regras.

Grass também argumentou que os valores destinados ao Distrito Federal têm registrado crescimento. “Neste ano, o fundo chegou a R$ 28 bilhões. Ano que vem pode chegar a R$ 30 bilhões”, declarou.

Grass também criticou a tentativa de atribuir ao PT a responsabilidade por problemas enfrentados pelo Distrito Federal. O candidato defendeu que o debate eleitoral se concentre nas propostas para a população, em vez de se limitar à disputa entre partidos.