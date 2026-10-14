"Centro pop começa hoje a funcionar em um novo lugar", anuncia Celina

Celina Leão (PP) anunciou, durante sabatina no Correio Braziliense, na tarde desta quarta-feira (14/10), que o Centro Pop, local voltado ao atendimento à população em situação de rua, foi fechado definitivamente na Asa Sul e agora funciona em um novo local, próximo ao Palácio do Buriti.

Leia também: Celina anuncia ato em defesa do Fundo Constitucional do DF

“Fica ali em frente à Polícia Civil, um lugar com muita segurança pública, do lado das forças de segurança. E é um lugar também muito organizado. Nós fizemos uma grande reforma, tanto para que o servidor público possa prestar um serviço de melhor qualidade, quanto para que aquelas pessoas que estejam ali tenham um acolhimento melhor”, relatou Celina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ela disse que o governo vai fortalecer a oferta de cursos para ajudar a população em situação de rua a ingressar no mercado de trabalho. “A gente acredita numa segunda chance mesmo de verdade, em cursos de capacitação profissional. O espaço tem curso, vai ter salas para isso, atendimento individualizado, para que essas pessoas possam ser acolhidas e saírem das ruas de forma definitiva. E é isso que nós acreditamos”, complementou.

Segundo turno

O segundo turno das Eleições 2026 acontece no dia 25 de outubro. O eleitor do Distrito Federal deve votar para governador e para presidente. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo, basta se apresentar em sua seção eleitoral entre 8h e 17h apresentando documento oficial com foto, que pode ser RG, passaporte, CNH ou aplicativo e-Título.