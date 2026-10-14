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Grass promete ampliar aluguel social e reduzir impostos no DF

Candidato defendeu moradia popular, mudanças no IPTU, escolas integrais e reforço do policiamento nas ruas

Grass promete ampliar aluguel social e reduzir impostos no DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Grass promete ampliar aluguel social e reduzir impostos no DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) apresentou propostas para habitação, tributação, educação e segurança pública durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, com o apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Na área social, o petista defendeu a ampliação da oferta de moradias populares e do aluguel social para atender famílias que enfrentam dificuldades para pagar a locação de um imóvel.

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Na área tributária, Grass criticou a política de impostos e defendeu mudanças na cobrança de tributos. O candidato afirmou que pretende adotar uma tributação progressiva, com maior cobrança sobre os mais ricos e medidas de redução da carga tributária para trabalhadores e setores da economia. Também propôs rever o IPTU de imóveis em áreas comerciais, considerando a situação dos locais e as atividades econômicas desenvolvidas.

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“Eu vou baixar esse imposto. Baixar ou fazer a cobrança tributária de maneira progressiva”, declarou Grass. O candidato também mencionou a possibilidade de reduzir o IPTU em áreas que, segundo ele, estão abandonadas, com o objetivo de estimular o comércio e o empreendedorismo em regiões como Taguatinga e Ceilândia.

Leia mais: Em sabatina, Grass promete mutirões para reduzir filas na saúde do DF

Na educação, o petista defendeu a ampliação do ensino integral e a adoção de projetos que aproximem os estudantes de atividades culturais, esportivas e tecnológicas. Entre as propostas, citou parcerias com instituições como o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), além de entidades ligadas ao comércio.

Para a segurança pública, Grass defendeu o reforço do policiamento nas ruas e a adoção de mecanismos de monitoramento e controle. O candidato afirmou que pretende combinar presença policial e recursos de acompanhamento para enfrentar a criminalidade no Distrito Federal.

As propostas foram apresentadas durante a sabatina em meio a questionamentos sobre como enfrentar problemas sociais e econômicos da capital.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 14/10/2026 15:40
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