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Homicídio

Adolescente de 16 anos é executado a tiros em São Sebastião à luz do dia

Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, o atirador passou à pé e abriu fogo contra a vítima

Vítima tinha 16 anos - (crédito: Cedido ao Correio)
Vítima tinha 16 anos - (crédito: Cedido ao Correio)

Um adolescente de 16 anos morreu ao ser executado com ao menos cinco tiros em plena luz do dia, nesta quarta-feira (14/10), na região de Capão Cumprido, em São Sebastião. 

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Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, o atirador passou à pé e abriu fogo contra a vítima. O corpo do adolescente estava em uma calçada. 

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As provas inicialmente colhidas levar a crer que a motivação do crime esteja ligada ao tráfico de drogas. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/10/2026 17:19
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