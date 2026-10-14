Adolescente de 16 anos é executado a tiros em São Sebastião à luz do dia

Vítima tinha 16 anos - (crédito: Cedido ao Correio)

Um adolescente de 16 anos morreu ao ser executado com ao menos cinco tiros em plena luz do dia, nesta quarta-feira (14/10), na região de Capão Cumprido, em São Sebastião.

Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, o atirador passou à pé e abriu fogo contra a vítima. O corpo do adolescente estava em uma calçada.

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As provas inicialmente colhidas levar a crer que a motivação do crime esteja ligada ao tráfico de drogas. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia.