Adolescente de 16 anos é executado a tiros em São Sebastião à luz do dia

Um adolescente de 16 anos morreu ao ser executado com ao menos cinco tiros em plena luz do dia, nesta quarta-feira (14/10), na região de Capão Cumprido, em São Sebastião.
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Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, o atirador passou à pé e abriu fogo contra a vítima. O corpo do adolescente estava em uma calçada.
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As provas inicialmente colhidas levar a crer que a motivação do crime esteja ligada ao tráfico de drogas. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia.
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Por Darcianne Diogo
postado em 14/10/2026 17:19