Celina fala sobre projetos estruturantes que pretende implementar, se eleita

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), participou, nesta quarta-feira (14/10), de sabatina no Correio Braziliense. O evento teve o apoio da Federação das Indústrias do DF (Fibra). Às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, ela falou sobre projetos que pretende deixar de legado ao fim de seu governo, se eleita. Entre eles, a expansão da linha 2 do metrô, uma reurbanização na cidade, além de cinco novos hospitais.

"Preciso deixar de legado alguns projetos estruturantes. Serão 78km de linha 2 do metrô. Estamos fazendo um novo centro comercial no Setor Comercial Sul. Além dos cinco hospitais, vou deixar sete novas UPAs. Vou mudar a estrutura de saúde do DF e trazer um governo muito próximo da população", afirmou Celina ao ser perguntada sobre o que quer deixar de legado, caso eleita. "Quero ampliar a economia e fortalecer setores como tecnologia, serviços e turismo. Para termos, também, um grande centro de logística, uma cidade da beleza e um novo Ceasa para mudar a economia da cidade", complementou.

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Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas em 4 de outubro ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, em 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.