Celina anuncia ato em defesa do Fundo Constitucional do DF

Durante sabatina no Correio Braziliense na tarde desta quarta-feira (14/10), a governadora do Distrito Federal e candidata Celina Leão (PP) anunciou que fará um grande ato em defesa do Fundo Constitucional do DF (FCDF), nesta sexta-feira (16/10).

“Vamos fazer o ato para que isso fique marcado como pauta nossa. Queremos fazer um compromisso com o Flávio Bolsonaro, ele precisa se comprometer a não mexer no nosso recurso. Temos aliança, mas minha cidade está acima de qualquer aliança”, afirmou.

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Celina lembrou que o Fundo Constitucional foi alvo de tentativas de alteração e atribuiu a culpa ao PT. “Por duas vezes, o PT mexeu no fundo e, agora na terceira vez, conseguiram deixar essa insegurança jurídica, essa falta de certeza no repasse”, disse ela, referindo-se ao projeto de lei complementar aprovado no Congresso e que diz respeito à mitigação dos impactos da alta do petróleo nos combustíveis, mas que interfere no modo de cálculo do FCDF, impactando negativamente o Distrito Federal.

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Segundo turno

O segundo turno das Eleições 2026 acontece no dia 25 de outubro. O eleitor do Distrito Federal deve votar para governador e para presidente. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo, basta se apresentar em sua seção eleitoral entre 8h e 17h apresentando documento oficial com foto, que pode ser RG, passaporte, CNH ou aplicativo e-Título.