No Itapoã, Celina defende descentralização de recursos na cultura

Candidata debateu propostas na área da educação, cultura e esporte em agenda desta quarta-feira (14/10) - (crédito: Júlia Costa/CB/DA Press)

Por Júlia Costa



No Centro de Integração Social da Família e da Criança (Cisfac), no Itapoã, Celina Leão (PP) propôs projetos nas áreas da educação, cultura e esporte. A candidata prometeu, nesta quarta-feira (14/10), descentralizar a cultura no Distrito Federal, construir quadras de esporte e ampliar a educação integral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na área da educação, Celina Leão prometeu a continuação do Cartão Creche, caso eleita, e ressaltou o compromisso com a educação integral e o avanço na aprendizagem no DF. “Quero fazer educação integral até o nível médio, focado em ensino profissionalizante”, afirmou.

Leia mais: Governadora anuncia novo Centro Pop e prevê UBS em antiga sede da Asa Sul

A governadora destacou que é necessário um “resgate cultural” no DF e defendeu o uso de recursos do Fundo de Apoio à Cultura em projetos que abordem a cultura periférica, como artistas de hip-hop e instrumentistas. No encontro, Celina propôs o “primeiro grande programa de cultura” para a descentralização de recursos destinados à área e manutenção de programas em diversas regiões do DF.

Celina prometeu, ainda, a construção de uma quadra sintética para a prática de esportes no Itapoã e melhorias na área da saúde, com a contratação de profissionais.