No Itapoã, Celina defende descentralização de recursos na cultura

Por Júlia Costa
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No Centro de Integração Social da Família e da Criança (Cisfac), no Itapoã, Celina Leão (PP) propôs projetos nas áreas da educação, cultura e esporte. A candidata prometeu, nesta quarta-feira (14/10), descentralizar a cultura no Distrito Federal, construir quadras de esporte e ampliar a educação integral.
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Na área da educação, Celina Leão prometeu a continuação do Cartão Creche, caso eleita, e ressaltou o compromisso com a educação integral e o avanço na aprendizagem no DF. “Quero fazer educação integral até o nível médio, focado em ensino profissionalizante”, afirmou.
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A governadora destacou que é necessário um “resgate cultural” no DF e defendeu o uso de recursos do Fundo de Apoio à Cultura em projetos que abordem a cultura periférica, como artistas de hip-hop e instrumentistas. No encontro, Celina propôs o “primeiro grande programa de cultura” para a descentralização de recursos destinados à área e manutenção de programas em diversas regiões do DF.
Celina prometeu, ainda, a construção de uma quadra sintética para a prática de esportes no Itapoã e melhorias na área da saúde, com a contratação de profissionais.
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