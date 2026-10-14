Operações recuperam R$ 1 bilhão em impostos aos cofres públicos do DF

Por José Pedro*

Desde janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) colocou em prática 30 operações de fiscalização tributária, que seguiram até 24 de setembro. As ações abrangeram mercadorias em trânsito, estabelecimentos, importações e serviços de transporte de cargas, apreendendo cerca de R$ 3 bilhões, sendo pelo menos R$ 1 bilhão em créditos tributários.

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As operações tiveram atuação por todo o Distrito Federal, incluindo vias, BRs, rodovias, rodoviária, transportadoras, aeroporto e estabelecimentos, além de empresas de outros estados. Com isso, a polícia identificou cerca de R$ 1 bilhão em créditos tributários, de valores apurados em ações fiscais.

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As mercadorias apreendidas ou auditadas que apareceram com maior frequência nas ações foram bebidas, grãos, óleo de soja, etanol, alimentos, madeira, celulares, pneus, cigarros e diversos produtos de consumo e uso industrial. Segundo os cálculos feitos pela polícia, os valores dos produtos apreendidos são de aproximadamente R$ 3 bilhões.

De acordo com a Secretaria de Economia, o objetivo dessas operações é o combate à sonegação, favorecendo o cumprimento das obrigações fiscais. Ao recuperar receitas, o governo pode fortalecer as políticas públicas.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

