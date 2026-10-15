Após chuva mudar o tempo no DF, previsão indica temporais até segunda

Brasília amanhece chuvosa e Inmet emite alerta laranja para tempestades, com possibilidade de ventos fortes, granizo e alagamentos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Depois de um início de semana de calor, o brasiliense foi surpreendido pela mudança no tempo nesta quinta-feira (15/10). A chuva chegou ao Distrito Federal e deve continuar nos próximos dias, com previsão de trovoadas e possibilidade de temporais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança marca o início do estabelecimento do período chuvoso na região.

A previsão para esta quinta-feira é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela manhã. À tarde e à noite, o cenário deve continuar instável, com chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar entre 50% e 100%.

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De acordo com Luciana Cirino, meteorologista do Inmet, a mudança no tempo está relacionada ao início do estabelecimento do período chuvoso e à atuação de sistemas meteorológicos que favorecem a formação de chuva em diferentes regiões do país.

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“Estamos dando início à época chuvosa, com o estabelecimento dos períodos meteorológicos da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está atravessando o Brasil e provocando chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse corredor de umidade vai se estendendo pelo Centro do país”, explicou a meteorologista.

A previsão é de que a instabilidade continue nos próximos dias. “A partir de sexta-feira, essa condição deve permanecer durante o fim de semana, com chuva até segunda-feira”, afirma.

Alerta laranja para tempestades

O Inmet publicou um alerta laranja, de perigo para tempestades, válido durante toda esta quinta-feira (15/10). O aviso prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, as condições podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. A orientação é que a população fique atenta às condições do tempo e evite áreas de risco durante as tempestades.