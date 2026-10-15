Universitários fazem ato pró-Bolsonaro e têm apoio de parlamentares

Durante o ato, estudantes apoiadores de Lula fizeram oposição ao ato, indo para o outro lado da calçada e cantando palavras de ordem - (crédito: Foto: Ed Alves/C.B/D.A Press)

Estudantes do Centro Universitário de Brasília (CEUB) da Asa Norte fizeram uma manifestação, na manhã desta quinta-feira (15/10), em favor de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República. Estiveram presentes, além dos estudantes, deputados distritais e federais eleitos no Distrito Federal.

O deputado distrital, e eleito a federal para 2027, Thiago Manzoni (PL) classificou o ato como parte de um movimento de jovens de direita que, segundo ele, querem promover mudanças no país. “Esses jovens se levantaram pelo país deles para construir um país de liberdade, de prosperidade, um país onde tem espaço no mercado de trabalho para as pessoas, onde as pessoas podem produzir, podem construir suas famílias, podem criar seus filhos”, afirmou.

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Manzoni avaliou que o eleitorado jovem tem se aproximado da direita em diferentes regiões do país e relacionou esse movimento aos resultados eleitorais. “A juventude do Brasil está se tornando uma juventude de direita no Brasil inteiro. E a resposta está aí nas urnas. Nós vamos endireitar o Brasil”, ressaltou.

Estudantes do CEUB, João Pedro Pontes, de 18 anos, aluno de Relações Internacionais, e Alexandra Carvalho, de 22, de Direito, afirmaram que organizaram o movimento “CEUB contra Lula” em resposta à mobilização de estudantes de esquerda na instituição. “A gente não pode deixar com que a esquerda ocupe esses espaços, principalmente eles, que ficaram o tempo todo chamando a gente de fascistas, extremistas e atacando a gente”, afirmou João Pedro.

Alexandra destacou que o ato expressa a insatisfação de parte dos estudantes com os governos do PT e a defesa de oportunidades de trabalho e autonomia financeira. “Os jovens querem se formar, os jovens querem construir uma família, o jovem quer ter oportunidade de emprego, não quer benefício, a gente quer oportunidade. E o PT, em 20 anos, não entregou isso”, disse.

A deputada distrital Estefane Sampaio (Republicanos) afirmou que a manifestação foi organizada pelos próprios alunos, que decidiram se posicionar politicamente. “A escolha foi dos próprios alunos. Foi uma iniciativa dos alunos que quiseram se manifestar em defesa do Flávio Bolsonaro presidente”, disse. Ela defendeu que a participação dos jovens tenha espaço no debate político: “A voz jovem tem que ser ouvida, porque esse aqui é o futuro da nossa nação”, completou.

Durante o ato, Estefane fez críticas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, além de defender a eleição de Flávio Bolsonaro. “Lugar de ladrão é na cadeia. É para lá que a gente vai mandar o Lula agora”, declarou. A deputada classificou o cenário político como uma “tirania” e convocou os participantes a se posicionarem contra o governo federal e o ministro do STF. “É fora Lula, fora Moraes, Flávio Bolsonaro presidente do Brasil”, afirmou.

O deputado Victor Jansen (PL) afirmou que a manifestação demonstra que as instituições de ensino superior não são espaços exclusivos de um campo político. “O que nós acreditamos é que as faculdades não são mais domínio da esquerda, então está tendo uma mobilização natural dos estudantes em prol da campanha do Flávio Bolsonaro, e eu estou aqui me fazendo presente”, declarou.

Durante o ato, estudantes apoiadores de Lula fizeram oposição ao ato, indo para o outro lado da calçada e cantando palavras de ordem. Apesar de pequenas discussões entre os manifestantes, os protestos foram pacíficos.