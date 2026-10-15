Vivi Wanderley termina namoro de 5 meses após descobrir suposta traição com garçonete

O relacionamento de Vivi Wanderley com o influenciador Enrico Baruzzi chegou ao fim depois de aproximadamente cinco meses.
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A separação teria sido motivada por uma suposta traição durante uma viagem do rapaz a Barcelona, na Espanha, conforme informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho.
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O episódio teria acontecido em 12 de julho, quando a cantora estava em Miami, nos Estados Unidos.
Segundo o relato publicado pela página, uma garçonete teria entrado em contato com Vivi pelo Instagram e enviado imagens que supostamente mostrariam Enrico ao lado dela.
Após tomar conhecimento do caso, a influenciadora teria decidido encerrar o namoro e deixou de seguir o ex-companheiro nas redes sociais.
Vivi se manifesta após fim do relacionamento
Procurada pelo perfil que divulgou a informação, Vivi comentou o episódio sem entrar em detalhes sobre o que teria acontecido durante a viagem.
"Amigo, o erro não foi meu, e certas coisas eu não aceito. Só isso que tenho a dizer".
A declaração foi publicada em meio à repercussão do término. Até a divulgação da notícia, Enrico não havia se manifestado publicamente sobre a suposta infidelidade.
Diferentemente da cantora, que possui presença expressiva nas redes sociais, o influenciador mantém uma conta privada no Instagram, com cerca de 1,7 mil seguidores.
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