Campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro preparam mobilização nas ruas

Ato de domingo na Paulista pela recondução do presidente foi considerado o maior da atual campanha eleitoral - (crédito: Ricardo Stuckert/Campanha Lula)

A campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) reagiu às recentes manifestações de rua a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e convocou uma série de atos da direita até o segundo turno. O principal ocorrerá domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde começou a mobilização petista, no último fim de semana.

Em publicação nas redes sociais, ontem, Flávio chamou a manifestação de Bloco da Vitória, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). "Domingo, nós temos um compromisso: o compromisso de fazermos o maior ato da Avenida Paulista", cobrou Nunes.

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A manifestação foi anunciada pela primeira vez por Flávio no domingo, logo após apoiadores de Lula lotarem sete quarteirões da Paulista. A força das manifestações recentes a favor do presidente acendeu o alerta na campanha do candidato do PL. Além de São Paulo, lulistas ocuparam a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e realizaram atos em 11 capitais, inclusive Brasília, na terça-feira. A expectativa dos bolsonaristas, no entanto, é de alcançar ou mesmo superar o número de manifestantes mobilizados pela esquerda.

A onda de manifestações pró-Lula foi uma reação à passagem ao segundo turno atrás do filho 01 de Jair Bolsonaro. O atual presidente teve 45% dos votos, contra 47% de Flávio. Até então, o petista era cotado como favorito na disputa, apesar da margem apertada de votos.

No domingo, Lula participou pessoalmente da manifestação na Paulista e discursou em cima de um trio elétrico. Com fôlego renovado e militância mobilizada, a campanha petista manterá a intensidade dos eventos até o segundo turno. Ontem, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, liderou um ato em Goiânia. Hoje, há um ato em apoio à reeleição marcado em Florianópolis.

Rio de Janeiro

Também para o próximo domingo, o cantor e compositor Caetano Veloso convocou um ato musical em defesa da democracia na praia de Copacabana, no mesmo dia do "Blocão" de Flávio. Também está prevista uma manifestação estudantil em apoio a Lula, às 11h, na região da Igreja da Candelária, no Centro da capital fluminense. A convocação nas redes sociais incentiva os participantes a seguirem dali até Copacabana para participar dos dois atos.

A ofensiva bolsonarista é chefiada pelo deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e foi batizada de Bloquinho 22. O último ato será na véspera do segundo turno, no Rio de Janeiro, berço político do clã Bolsonaro. A manifestação terminará na casa do ex-presidente, segundo o parlamentar mineiro. Jair cumpre prisão domiciliar por ter estado à frente de uma quadrilha que tentou dar um golpe de Estrado, em 2022. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de detenção pelo Supremo Tribunal Federal.

Em mais um dia de campanha, Flávio esteve ontem no Rio Grande do Sul e prometeu que, se eleito, promoverá obras de combate a enchentes em Porto Alegre e de ajuda aos agricultores afetados pelas inundações de 2024. Acompanhado do governador gaúcho eleito, Luciano Zucco (PL), disse também que pretende retomar a ligação ferroviária entre estados das regiões Centro-Oeste e Sul.

"Vamos retomar o financiamento aos agricultores que perderam suas terras, retomar a estratégia de ferrovias. Está em nosso plano de governo a conclusão da malha ferroviária que vem do Centro-Oeste para os três estados da região Sul", disse. (Com Agência Estado)

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi

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