Campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro preparam mobilização nas ruas

A campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) reagiu às recentes manifestações de rua a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e convocou uma série de atos da direita até o segundo turno. O principal ocorrerá domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde começou a mobilização petista, no último fim de semana.
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Em publicação nas redes sociais, ontem, Flávio chamou a manifestação de Bloco da Vitória, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). "Domingo, nós temos um compromisso: o compromisso de fazermos o maior ato da Avenida Paulista", cobrou Nunes.
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A manifestação foi anunciada pela primeira vez por Flávio no domingo, logo após apoiadores de Lula lotarem sete quarteirões da Paulista. A força das manifestações recentes a favor do presidente acendeu o alerta na campanha do candidato do PL. Além de São Paulo, lulistas ocuparam a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e realizaram atos em 11 capitais, inclusive Brasília, na terça-feira. A expectativa dos bolsonaristas, no entanto, é de alcançar ou mesmo superar o número de manifestantes mobilizados pela esquerda.
A onda de manifestações pró-Lula foi uma reação à passagem ao segundo turno atrás do filho 01 de Jair Bolsonaro. O atual presidente teve 45% dos votos, contra 47% de Flávio. Até então, o petista era cotado como favorito na disputa, apesar da margem apertada de votos.
No domingo, Lula participou pessoalmente da manifestação na Paulista e discursou em cima de um trio elétrico. Com fôlego renovado e militância mobilizada, a campanha petista manterá a intensidade dos eventos até o segundo turno. Ontem, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, liderou um ato em Goiânia. Hoje, há um ato em apoio à reeleição marcado em Florianópolis.
Rio de Janeiro
Também para o próximo domingo, o cantor e compositor Caetano Veloso convocou um ato musical em defesa da democracia na praia de Copacabana, no mesmo dia do "Blocão" de Flávio. Também está prevista uma manifestação estudantil em apoio a Lula, às 11h, na região da Igreja da Candelária, no Centro da capital fluminense. A convocação nas redes sociais incentiva os participantes a seguirem dali até Copacabana para participar dos dois atos.
A ofensiva bolsonarista é chefiada pelo deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e foi batizada de Bloquinho 22. O último ato será na véspera do segundo turno, no Rio de Janeiro, berço político do clã Bolsonaro. A manifestação terminará na casa do ex-presidente, segundo o parlamentar mineiro. Jair cumpre prisão domiciliar por ter estado à frente de uma quadrilha que tentou dar um golpe de Estrado, em 2022. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de detenção pelo Supremo Tribunal Federal.
Em mais um dia de campanha, Flávio esteve ontem no Rio Grande do Sul e prometeu que, se eleito, promoverá obras de combate a enchentes em Porto Alegre e de ajuda aos agricultores afetados pelas inundações de 2024. Acompanhado do governador gaúcho eleito, Luciano Zucco (PL), disse também que pretende retomar a ligação ferroviária entre estados das regiões Centro-Oeste e Sul.
"Vamos retomar o financiamento aos agricultores que perderam suas terras, retomar a estratégia de ferrovias. Está em nosso plano de governo a conclusão da malha ferroviária que vem do Centro-Oeste para os três estados da região Sul", disse. (Com Agência Estado)
*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi
Saiba Mais
Victor CorreiaRepórter
Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.