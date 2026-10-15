Paula Belmonte declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno das eleições. A manifestação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, durante um encontro com o parlamentar, quando a distrital afirmou que ele é seu "candidato ao Palácio do Planalto". Na disputa pelo Governo do Distrito Federal (GDF), Paula Belmonte recebeu 140.765 votos, o equivalente a 8,51% dos votos válidos no primeiro turno.

Apesar de ter se posicionado na corrida presidencial, a deputada optou por não declarar apoio a nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno pelo comando do Palácio do Buriti. Com isso, sua posição na eleição local permanece de neutralidade, enquanto, no cenário nacional, ela tornou pública sua preferência pelo senador do PL.

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A decisão de Belmonte ocorre após a direção nacional do PSDB consultar seus diretórios estaduais sobre o posicionamento da legenda no segundo turno presidencial. Segundo as informações divulgadas pelo partido, a maioria das lideranças consultadas se dividia entre a defesa da neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro, enquanto uma parcela minoritária manifestava preferência pela candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Diante da ausência de consenso interno, a Executiva Nacional optou por não impor uma orientação única às bancadas e aos filiados.

Ao liberar seus integrantes para se posicionarem individualmente, o PSDB afirmou manter seu compromisso com as regras democráticas e manifestou a expectativa de que o presidente eleito conduza o país em direção à prosperidade, à justiça e à pacificação nacional.

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A decisão permite que lideranças tucanas adotem diferentes posições na etapa final da disputa presidencial, de acordo com suas avaliações políticas, sem a necessidade de um alinhamento uniforme em torno de um dos candidatos. Nesse contexto, o apoio anunciado por Paula Belmonte a Flávio Bolsonaro representa uma escolha individual, distinta da neutralidade que ela decidiu manter na eleição para o governo do Distrito Federal.