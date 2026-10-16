Inmet prevê chuvas acompanhadas de vento, raios e granizo

São esperadas precipitações irregulares, mas frequentes pelo menos nos próximos três dias - (crédito: Ed Alves/ CB DA Press)

Nos próximos três dias, a previsão do tempo para o Distrito Federal é de chuvas intensas e nebulosidade. Com o início desta temporada, típica de outubro, são esperadas precipitações irregulares, mas frequentes. Isso significa que pode chover muito em um curto intervalo. E mais: as tempestades podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até queda de granizo.

Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, ontem, um aviso laranja, indicando perigo para tempestades. "Trata-se de uma convergência de umidade, responsável por formar grandes nuvens e, consequentemente, pancadas de chuva, que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a 100 milímetros em um único dia. São esperadas trovoadas eventaniasde até 100 km/h", detalha Maíssa Carvalho, meteorologista do Inmet.

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A quinta-feira permaneceu com bastante nebulosidade e temperaturas mais amenas. Em Brazlândia, por exemplo, a mínima chegou a 17ºC durante a manhã. Em todo o DF, a máxima não passou dos 28ºC, contrastando com os dias anteriores, cujo termômetro bateu os 33º C.

A chegada das chuvas, porém, não indica o fim do calorão. Devido à condição de instabilidade, podem ocorrer cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. A orientação é que a população fique atenta e evite áreas de risco durante as tempestades.

A Defesa Civil (DCDF) recomenda que não se utilizem equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue da tomada todos os eletroeletrônicos.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.