Celina promete contratar profissionais de saúde e cita obras na área

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), prometeu ampliar a contratação de profissionais da saúde e abrir as portas de unidades públicas para estudantes realizarem estágios. A declaração foi feita durante agenda no Clube da Saúde, nesta quinta-feira (15/10).

“Vou nomear muitos enfermeiros, remunerar direito médico, biomédico”, afirmou a candidata. Ela também disse que pretende permitir que estudantes façam estágios em unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais da rede pública. “O melhor laboratório é o hospital público”, declarou.

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Celina citou a entrega de cinco novas UPAs neste ano e a construção de cinco hospitais. As metas fazem parte das propostas apresentadas pela candidata para um eventual novo mandato.

A governadora disse que costuma visitar hospitais para ouvir demandas e receber cobranças. “Toda semana estou em hospital ouvindo, sendo cobrada, fazendo intervenção”, afirmou.

Na área social, Celina mencionou a intenção de resgatar programas como o Bolsa Escola e o DF Digital.

Ao encerrar o discurso, ela pediu votos para si e para o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. “Cada voto para mim e para o Flávio Bolsonaro faz diferença”, disse.