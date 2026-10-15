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Celina promete contratar profissionais de saúde e cita obras na área

Em agenda no Clube da Saúde, candidata à reeleição também defendeu a retomada de programas sociais e pediu votos para Flávio Bolsonaro (PL)

Celina Leão (PP) durante agenda nesta quinta-feira (15/10) - (crédito: Darcianne Diogo/ CBDA Press)
Celina Leão (PP) durante agenda nesta quinta-feira (15/10) - (crédito: Darcianne Diogo/ CBDA Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), prometeu ampliar a contratação de profissionais da saúde e abrir as portas de unidades públicas para estudantes realizarem estágios. A declaração foi feita durante agenda no Clube da Saúde, nesta quinta-feira (15/10).

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“Vou nomear muitos enfermeiros, remunerar direito médico, biomédico”, afirmou a candidata. Ela também disse que pretende permitir que estudantes façam estágios em unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais da rede pública. “O melhor laboratório é o hospital público”, declarou.

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Celina citou a entrega de cinco novas UPAs neste ano e a construção de cinco hospitais. As metas fazem parte das propostas apresentadas pela candidata para um eventual novo mandato.

A governadora disse que costuma visitar hospitais para ouvir demandas e receber cobranças. “Toda semana estou em hospital ouvindo, sendo cobrada, fazendo intervenção”, afirmou.

Na área social, Celina mencionou a intenção de resgatar programas como o Bolsa Escola e o DF Digital.

Ao encerrar o discurso, ela pediu votos para si e para o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. “Cada voto para mim e para o Flávio Bolsonaro faz diferença”, disse.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 15/10/2026 20:34
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