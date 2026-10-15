Hospital de Base terá atendimento normalizado nesta sexta-feira (16/10)

Setor de radioterapia do Hospital de Base foi atingido por chuvas - (crédito: Davidyson Damasceno/Ascom IGESDF)

O serviço de radioterapia do Hospital de Base ficou alagado após as fortes chuvas registradas no início desta quinta-feira (15/10). O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração do hospital, informou que o atendimento na unidade será normalizado a partir de sexta-feira (16/10).

Em nota, o órgão afirma que equipes técnicas atuam para solucionar as infiltrações identificadas no local. Os reparos incluem a impermeabilização da laje de cobertura, o tratamento dos pontos de vedação e adequações no sistema de drenagem pluvial.

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De acordo com o Iges-DF, as infiltrações não atingiram salas com equipamentos de radioterapia. O órgão informou, ainda, que não houve dano a nenhum equipamento ou medicação devido às infiltrações. As medidas de reparo são acompanhadas pela Gerência de Obras e Fiscalização.

Com a situação, a agenda de atendimento foi reorganizada. As consultas foram concentradas no período de 7h às 13h, de forma a permitir os serviços de manutenção entre às 13h e às 22h. Os pacientes foram avaliados individualmente pela equipe médica e encaminhados, quando necessário, ao Hospital Universitário de Brasília (HUB).