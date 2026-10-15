Mulher de 30 anos é baleada na cabeça e no peito na Candangolândia

A vítima sofreu um tiro na região da cabeça e dois no tórax - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher de 30 anos foi baleada na noite desta quinta-feira (15/10), na Quadra QR 1A da Candangolândia. A vítima, identificada como Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, foi atingida por disparos de arma de fogo e resgatada em estado extremamente grave por equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Leia também: Policial reformado é condenado por tentativa de feminicídio

A Polícia Militar (PMDF) informou que foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) por volta das 19h30 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço indicado, militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 45), pertencente ao 25º Batalhão, confirmaram o crime e isolaram a cena para o trabalho de resgate.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o relatório do resgate prestado pelo comandante do atendimento médico, a vítima sofreu um tiro na região da cabeça e dois no tórax. Ela deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital de Base em quadro de parada cardiorrespiratória e com lesões de alta severidade.

A polícia trabalha com a possibilidade de tentativa de feminicídio. Um vídeo extraído de uma câmera de segurança mostra o momento do crime. Nas imagens, um homem, antes de atirar, agride a mulher com murros e chutes na rua. Após o ataque, ele fugiu do local antes da chegada das viaturas.

Com base em informações e características colhidas com testemunhas na região, todas as equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar foram mobilizadas e realizam buscas contínuas para identificar, localizar e prender quem cometeu o crime.