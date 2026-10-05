Homem é preso após invadir festa de filho e atirar contra ex na Estrutural

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicÃ­dio no contexto de violÃªncia domÃ©stica e familiar - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) na noite desta segunda-feira (5/10), suspeito de tentar assassinar sua ex-companheira, de 29 anos. O crime ocorreu no Bairro Santa Luzia, na Estrutural, durante a comemoração do aniversário de um dos filhos do casal, na noite do último domingo (4/10). Veja o momento da prisão:

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O suspeito invadiu a festa sem ter sido convidado e iniciou uma confusão, agredindo um dos presentes com um tapa no rosto antes de deixar o local. Por volta das 22h30, o homem retornou armado com um revólver cromado, disparou uma vez para o alto e, em seguida, efetuou um tiro diretamente contra a ex-companheira na frente de familiares e testemunhas. A mulher não foi atingida.

Após o ataque, os policiais iniciaram as buscas até localizar e capturar o agressor em um endereço diferente da residência dele. Na casa do investigado, a equipe apreendeu dez pinos e uma porção adicional de cocaína. Embora a arma utilizada no crime não tenha sido encontrada, o homem confessou a autoria do disparo.

Conduzido à delegacia, ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha). A Polícia Civil destacou que o suspeito possui um histórico reincidente de violência, acumulando outros quatro inquéritos por crimes enquadrados na Lei Maria da Penha, além de passagens por resistência e desobediência. Ele segue à disposição da Justiça.