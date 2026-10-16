Réu é condenado por matar vizinho após briga por estacionamento no DF

Francisco Evaldo de Moura foi condenado a 25 anos e 2 meses de prisão - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Após as 3h desta sexta-feira (16/10), Francisco Evaldo de Moura foi condenado a 25 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato do vizinho Adriano de Jesus, 50 anos, e pela tentativa de homicídio contra o filho dele, Gabriel Ferreira Gomes. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Samambaia e começou às 9h de quinta-feira (15/10).

O crime ocorreu em 6 de fevereiro de 2025, em Samambaia Norte, após uma discussão envolvendo uma vaga de estacionamento. Adriano, conhecido como Tio Adriano, era motorista de transporte escolar e foi morto a tiros em frente à própria casa.

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Na ocasião, Gabriel também foi alvo dos disparos, mas sobreviveu. Segundo relatos apresentados sobre o caso, o desentendimento começou após uma discussão relacionada ao estacionamento de um veículo na rua.

Durante o julgamento, familiares e amigos de Adriano acompanharam a sessão e cobraram Justiça. Em entrevista ao Correio, antes do veredito, a viúva, Elaine de Cássia Ferreira, relatou o impacto da morte do marido na rotina da família e afirmou esperar a condenação do réu.

“Quem mata um, mata dois”, disse Elaine.