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ACIDENTE

Cavalo morre após colisão com moto na BR-060, sentido Goiânia

Homem que conduzia motocicleta foi socorrido consciente e encaminhado a uma unidade de saúde. Animal morreu no local da ocorrência, na tarde desta quinta-feira (15/10). A faixa de rolamento do acostamento foi interditada.

Motocilista estava consciente e orientado - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Motocilista estava consciente e orientado - (crédito: Reprodução/CBMDF)

A presença de um cavalo na BR-060 terminou em acidente trágico na tarde desta quinta-feira (15/10). Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com o animal, em frente à PHD, no sentido Goiânia. 

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No local, os agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o condutor, um homem adulto que relatava dores no braço direito, e o animal caído na pista. O motociclista recebeu atendimento e estava consciente, orientado e com quadro clínico estável. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento especializado.

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O cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A faixa de rolamento do acostamento foi interditada.

A concessionária responsável pela rodovia foi acionada e ficou encarregada de aguardar a chegada das autoridades competentes para a adoção dos procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 15/10/2026 19:11
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