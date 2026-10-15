Cavalo morre após colisão com moto na BR-060, sentido Goiânia

A presença de um cavalo na BR-060 terminou em acidente trágico na tarde desta quinta-feira (15/10). Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com o animal, em frente à PHD, no sentido Goiânia.

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No local, os agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o condutor, um homem adulto que relatava dores no braço direito, e o animal caído na pista. O motociclista recebeu atendimento e estava consciente, orientado e com quadro clínico estável. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento especializado.

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O cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A faixa de rolamento do acostamento foi interditada.

A concessionária responsável pela rodovia foi acionada e ficou encarregada de aguardar a chegada das autoridades competentes para a adoção dos procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.