Dupla é alvo de operação por 14 furtos a casas no Park Way - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, na quinta-feira (15/10), a segunda fase da operação Limiar, que apura 14 furtos a residências no Park Way. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca domiciliar em Trindade (GO). Segundo a investigação, o prejuízo causado pelos crimes ultrapassa R$ 1 milhão.

Conduzida pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), a investigação durou cerca de 12 meses. Os furtos ocorreram nas quadras 15, 26 e 28 do Park Way. Entre os objetos levados estavam joias, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos.

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De acordo com a Polícia Civil, os investigados usavam áreas de vegetação nos fundos dos condomínios para acessar as residências e costumavam agir nos fins de semana.

Um dos suspeitos já havia sido preso em flagrante em 16 de março de 2025, após dois furtos na quadra 26. Na ocasião, foram subtraídos mais de R$ 130 mil em dinheiro. Ele foi colocado em liberdade em 6 de agosto de 2026 e, segundo a investigação, voltou a furtar imóveis dez dias depois.

A operação mobilizou 13 policiais civis e quatro viaturas descaracterizadas.

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