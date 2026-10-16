Trio é detido suspeito de produzir cartazes com montagem de Celina

Três pessoas (dois homens e uma mulher) foram detidas pela Polícia Militar (PMDF) na Quadra 17 da Ceilândia Norte, na noite desta quinta-feira (16/10) enquanto espalhavam cartazes com conteúdos dirigidos à governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP). O grupo foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para a prestação de esclarecimentos e a tomada das medidas cabíveis.

Os impressos afixados pelos suspeitos continham questionamentos de cunho político, como a frase "Cadê os 120 milhões da saúde, Celina?", acompanhada de uma montagem gráfica que mesclava a suposta imagem do rosto da candidata com traços masculinos. De acordo com os policiais responsáveis pela abordagem, nenhum dos três conduzidos possuía passagens anteriores pela polícia. Em depoimento inicial, eles afirmaram aos agentes que agiam por iniciativa individual e sem orientação de terceiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ação policial ocorre em meio à reação judicial e política desencadeada pela campanha da chefe do Executivo local. Na última quarta-feira (7/10), Celina Leão acionou a Justiça Eleitoral e anunciou que formalizaria o envio do caso à Polícia Federal (PF). O objetivo da representação é instaurar inquérito para apurar possível crime eleitoral e mapear a estrutura financeira e logística responsável pela produção e distribuição em larga escala do material impresso no DF.

Na ocasião, a governadora vinculou a veiculação dos folhetos ao Partido dos Trabalhadores (PT) e convocou apoiadores e eleitores a registrarem fotos e locais de veiculação dos papéis para subsidiar a investigação das autoridades competentes. Segundo Celina, o avanço de ataques difamatórios é fruto do acirramento do período eleitoral e do desespero de grupos adversários.

Em contrapartida, a direção regional do Partido dos Trabalhadores rebateu as acusações e negou qualquer ligação com o material apócrifo. O presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa, repudiou a prática de desinformação e questionou publicamente a postura da candidata em apontar culpados antes mesmo da conclusão do trabalho investigativo da Polícia Federal e das autoridades locais.