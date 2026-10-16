Engavetamento triplo deixa uma pessoa ferida e trava trânsito na Estrutural

Uma passageira ficou ferida e precisou ser levada ao hospital após uma colisão tripla que travou o trânsito na Via Estrutural Norte, na manhã desta sexta-feira (16/10). O engavetamento entre um Renault Kwid elétrico, um Gol e um Astra ocorreu por volta das 6h46, na altura da Estrutural, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF). As demais pessoas envolvidas foram avaliadas no local e liberadas, enquanto o DER-DF assumiu o controle da via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e encaminhou três viaturas de socorro. No local, as equipes avaliaram os envolvidos conforme o protocolo de trauma. Apenas a passageira do Renault Kwid precisou ser transportada para uma unidade hospitalar.

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O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelo local. A dinâmica da batida entre os veículos não foi informada.

Risco da chuva

Na madrugada de quinta-feira (15/10), a pista molhada e o asfalto escorregadio contribuíram para o tombamento de duas carretas, provocando bloqueios no trânsito na Epia Sul e na BR-060

O primeiro acidente ocorreu por volta das 1h38, no balão de acesso à Epar, na Epia Sul (sentido Gama). Uma carreta que transportava encomendas de e-commerce tombou no canteiro central e ocupou cinco faixas de rolamento.

Mais tarde, às 5h02, outro caminhão tombou na BR-060, na altura da divisa entre o Recanto das Emas e Samambaia. O veículo ficou atravessado na pista, bloqueando duas faixas de rolamento. O condutor sofreu um corte na mão e foi levado consciente e orientado ao hospital pelas equipes de resgate.