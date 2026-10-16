Foragido ligado ao Comboio do Cão é preso com identidade falsa na Estrutural - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 36 anos, foragido da Justiça e apontado como integrante da facção criminosa Comboio do Cão, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde dessa quinta-feira (15/10), na Vila Estrutural. Ele vivia na região com uma identidade falsa e é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. Outro homem, de 32 anos, também foi detido na ação.

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Conhecido como Jessé, o foragido foi alvo da operação Rosário, deflagrada pela PCDF em 2019 contra lideranças da facção criminosa. Ele tem histórico de investigações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, além de condenação definitiva por roubo majorado.

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A localização de Jessé ocorreu após uma informante comunicar à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) que ele estaria escondido na região sob o nome falso de Thiago Cardoso Guimarães. Segundo a denúncia, ele também venderia cocaína com a ajuda de um comparsa conhecido como Galeguinho.

Policiais monitoraram o imóvel indicado e observaram a entrada e a saída rápidas de pessoas, comportamento que levantou suspeitas de comércio de entorpecentes. Após cerca de uma hora de vigilância, os agentes abordaram Jessé quando ele deixava o endereço em um veículo. Com ele, foram encontradas quatro porções de substância semelhante à cocaína.

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Mesmo durante a abordagem, o homem insistiu em se identificar pelo nome falso. A identidade verdadeira foi confirmada pelos sistemas policiais e por procedimentos de identificação.

Nas buscas realizadas no imóvel, os investigadores apreenderam outras porções da droga, duas balanças de precisão, materiais para embalagem e dinheiro em espécie. Galeguinho, de 32 anos, também foi preso.

A operação resultou na apreensão de 14 porções de substância suspeita de ser cocaína, dois celulares, dois veículos, uma câmera de monitoramento e outros objetos.