Celina Leão e senadoras convocam ato em apoio a Flávio Bolsonaro no DF

Celina Leão e senadoras convocaram carreata e motociata, prevista para às 16h, na Torre de TV - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Celina Leão (PP) e as senadoras Damares Alves (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) (as duas últimas eleitas, mas ainda não empossadas) publicaram um vídeo nas redes sociais para convocar apoiadores para um ato, neste sábado (17/10). Anunciada como carreata e motociata, a mobilização está prevista para às 16h, na Torre de TV, para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A expectativa é de que o senador esteja presente no ato.

“Nós queremos fazer um convite muito especial a toda a população aqui do Distrito Federal”, afirma Celina no vídeo. “Uma grande carreata, motociata. Mas, se você não tiver carro, não tiver moto, vai de bicicleta, vai a pé, porque a gente vai estar se concentrando lá. Cabe todo mundo nesse evento. Vai ser nosso grande evento para a Celina Leão e Flávio Bolsonaro”, completa Damares.

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A mobilização ocorre na reta final da campanha do segundo turno e deve reunir apoiadores da direita no Distrito Federal.