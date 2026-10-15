Flávio visita Bolsonaro pela segunda vez após fim de suspensão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, voltou a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quinta-feira (15/10), em Brasília. O encontro ocorreu no condomínio onde o ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar, após condenação por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Trata-se do segundo encontro do parlamentar com o ex-chefe do Executivo desde a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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As visitas foram suspensas em julho, quando Moraes impôs uma restrição de 90 dias após Flávio divulgar uma carta escrita à mão por Jair Bolsonaro. Com o encerramento do prazo, o magistrado autorizou a retomada dos encontros, mas estabeleceu limites para evitar que as visitas fossem utilizadas como instrumento de campanha. A decisão mantém “vedada a finalidade político-eleitoral e a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado”.
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O candidato ao Planalto chegou ao condomínio pouco antes das 9h. Por estar cadastrado no processo como advogado do pai, o senador tem condições de visitação distintas das aplicadas aos demais familiares. Ele pode comparecer diariamente, entre 8h20 e 18h, por até 30 minutos, conforme as regras estabelecidas para os encontros.
A agenda de Flávio para o dia prevê ainda participação no chamado “Bloquinho do 22”, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Capelinha, no interior de Minas Gerais. Na sexta-feira (16), o primogênito de Jair é esperado na sabatina promovida pela TV Globo, em meio à campanha do segundo turno presidencial, no qual enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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