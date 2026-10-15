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Flávio visita Bolsonaro pela segunda vez após fim de suspensão

Candidato à Presidência da República voltou ao condomínio onde o pai cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado

Por estar cadastrado no processo como advogado do pai, Flávio pode comparecer diariamente à casa de Jair, entre 8h20 e 18h, por até 30 minutos - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Por estar cadastrado no processo como advogado do pai, Flávio pode comparecer diariamente à casa de Jair, entre 8h20 e 18h, por até 30 minutos - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, voltou a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quinta-feira (15/10), em Brasília. O encontro ocorreu no condomínio onde o ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar, após condenação por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Trata-se do segundo encontro do parlamentar com o ex-chefe do Executivo desde a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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As visitas foram suspensas em julho, quando Moraes impôs uma restrição de 90 dias após Flávio divulgar uma carta escrita à mão por Jair Bolsonaro. Com o encerramento do prazo, o magistrado autorizou a retomada dos encontros, mas estabeleceu limites para evitar que as visitas fossem utilizadas como instrumento de campanha. A decisão mantém “vedada a finalidade político-eleitoral e a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado”.

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O candidato ao Planalto chegou ao condomínio pouco antes das 9h. Por estar cadastrado no processo como advogado do pai, o senador tem condições de visitação distintas das aplicadas aos demais familiares. Ele pode comparecer diariamente, entre 8h20 e 18h, por até 30 minutos, conforme as regras estabelecidas para os encontros.

A agenda de Flávio para o dia prevê ainda participação no chamado “Bloquinho do 22”, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Capelinha, no interior de Minas Gerais. Na sexta-feira (16), o primogênito de Jair é esperado na sabatina promovida pela TV Globo, em meio à campanha do segundo turno presidencial, no qual enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 15/10/2026 10:23 / atualizado em 15/10/2026 10:29
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