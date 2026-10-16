Casa pega fogo na Candangolândia; mulher e criança escapam

Bombeiros combatem as chamas em casa na Candangolândia - (crédito: Divulgaçao/CBMDF)

Por José Ghesti*

Uma casa na Candangolândia foi atingida por um incêndio na tarde desta sexta-feira (16/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta de 12h30. Foram encaminhadas ao local cinco viaturas de socorro.

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As equipes se depararam com chamas no edifício e um grande volume de fumaça saindo pelo telhado da residência. Os militares iniciaram o combate às chamas com o uso de mangueiras pressurizadas.

Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas e impedir que o fogo se espalhasse para as casas vizinhas. Os dois moradores, uma mulher e uma criança, já estavam fora da residência no momento do incêndio e não apresentavam ferimentos.

Não há informações sobre as causas do incêndio.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

