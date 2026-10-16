Homem é preso com 1,3 quilos de drogas em Samambaia Sul

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à 26ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (15/10), um homem por tráfico de drogas na Quadra 501 de Samambaia Sul. Segundo as autoridades, o suspeito tinha mais de 1,3 quilos de entorpecentes em seu apartamento.

A ação teve início após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre o armazenamento e a comercialização de drogas em um imóvel na região. Ao chegar no condomínio do suspeito, em que o morador denunciante autorizou a entrada da equipe da PMDF, o homem tentou fugir e se esconder no próprio apartamento ao perceber a presença dos militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dentro do apartamento, a equipe da PM encontrou 742 gramas de skunk, 308 gramas de haxixe — conhecido como dry — e 247 gramas de cocaína, totalizando 1,3 quilos de entorpecentes. Além das drogas, também foram recolhidos uma balança de precisão e celulares para vender os produtos. De acordo com as autoridades, parte dos materiais estavam em um balcão, em local acessível a uma criança de colo que se encontrava na residência.

Leia Mais: Foragido ligado ao Comboio do Cão é preso com identidade falsa na Estrutural

Os militares apreenderam todo o material e conduziram, juntamente com o suspeito por tráfico, à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde serão adotadas as medidas legais.